Video: Aída Victoria cuenta detalles de su reencuentro con su madre

La reconocida influencer Aída Victoria Merlano viajó a Venezuela a reencontrarse con su madre, la excongresista Aída Merlano, condenada por compra de votos y prófuga de la justicia colombiana. La influencer no veía a su madre desde hace más de dos años y por medio de historias en su cuenta oficial de Instagram expresó todos los sentimientos que le generó el reencuentro.

Entre lágrimas, Aída Victoria contó lo duro que fue para ella volver a ver a su madre y saber que no puede cambiar la realidad, pues confesó que quisiera tenerla en todos los ámbitos de su vida. Lea aquí: Aida Victoria: “Querían hacerme la rosca en la Batalla de Flores”

“Tengo como la emoción de haberla visto pero también el sinsabor de ese tipo de situaciones que quisieras modificar y no puedes...”, dijo envuelta en lágrimas la influencer.

Y continuó: “No quiero venir a fingir que estoy bien cuando no lo estoy... y sobre todo me parece importante venir a decirles que todos tenemos problemas y todos tenemos cosas que nos duelen y todos tenemos cosas que quisiéramos modificar y no podemos, y que eso les sirva para entender dónde está la verdadera esencia de la vida, porque yo les juro que cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con mi mamá en un restaurante, o por que ella hubiese estado en esos carnavales viéndome desde un palco, ¡y no puedo! Entonces cuando fantaseen con la vida de otra persona o de alguien que está en redes, recuerden este tipo de cosas, todos tenemos problemas”, finalizó Aída Victoria.