Video: así fue la insólita reacción de Ryan Gosling al ganar importante premio

Este domingo se conmemoró la vigésima novena entrega de los Critics Choice Awards, que son el termómetro de los Óscar, votados por 600 críticos y periodistas especializados, quienes consagraron y estuvieron de acuerdo con los galardonados en los Globos de Oro.

Una de las sorpresas de la noche, fue el premio a mejor canción con el tema titulado ‘I’m Just Ken’, porque aunque Barbie ganó en esta categoría en los Globos de Oro con ‘What Was I Made For’ de Billie Eilish, la interpretación de Ryan Gosling no era considerada como favorita entre las nominadas. Lea aquí: ‘Oppenheimer’ fue la más galardonada de los premios Critics Choice