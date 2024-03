Video: El cartagenero ‘Alfredo Redes’ se quiere ir de La casa de los famosos

“Para mí, la etapa que está pasando mi hijo ahora mismo, yo creo que es la más importante, y literal se va así, rápido, y no hay vuelta atrás. Entonces eso es lo que me afecta a mí. Bueno le dije a la doctora y me dijo: ‘después te puedes arrepentir’, doctora, se lo juro por Dios y por mi mamá que está en el cielo que después de que tenga a mi hijo al lado, no me voy a arrepentir”, dijo el cartagenero.

Además, aseguró que si se va sin pelear por estar en la final, será un acto de amor hacia su hijo y su familia, porque siente que cumplió su tiempo en La casa de los famosos. Lea aquí: Video: el cartagenero Alfredo Redes recibió la visita de su esposa y su hijo