Video: el ofensivo mensaje de Piqué a personas que gritaban “Shakira”

Desde que la pareja decidió terminar la relación y se conocieran los motivos de la separación, muchos fanáticos decidieron apoyar a Shakira y todos los comentarios negativos y los malos tratos se los ha llevado Piqué, pues su mala fama aún sigue viva y ese estigma no se lo ha podido quitar, pues a cualquier lugar al que asiste todo el mundo le recuerda a Shakira.

Sin embargo, hay errores que persiguen a las personas para siempre y un claro ejemplo de ello es el catalán Gerard Piqué, quien por más que intente cambiar su vida por completo y quitarse el estigma de infiel, no ha podido porque a donde quiera que vaya los fanáticos le siguen recordando lo sucedido con la barranquillera. Lea: Frente a Piqué, Manuel Turizo cantó su canción con Shakira, “Copa Vacía”

Piqué no disfrutó de la fiesta por cuenta de los fanáticos

La cara de decepción de Piqué quedó registrada en varios videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales y hasta los mismos internautas se burlaron del espectáculo que recibió el español en su propia fiesta.

Además de corear el nombre de Shakira en la discoteca, minutos después, al DJ del lugar le pareció un momento oportuno para poner la canción de Shakira ‘This time for África’, que no solo es uno de los temas más reconocidos de la barranquillera, sino que representa la historia de amor entre ambos, pues en el Mundial del 2010 habría sido el primer espacio en el que se acercaron e iniciaron su romance. Lea: Así es la relación de Clara Chía con los hijos de Shakira y Piqué

Enfurecido por el coro que recibió del público, Gerard Piqué no se quedó con la espina y respondió: “Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”. Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales se desataron con los comentarios y dejaron mensajes burlones al ver la reacción del español mientras le coreaban el nombre de su ex.