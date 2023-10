Video: ¿Humillación? Amparo Grisales lanzó dardo contra Alejandro Fernández

En un reciente episodio del popular programa de televisión colombiano “Yo me Llamo”, la reconocida actriz Amparo Grisales, también conocida como la ‘Diva de Colombia’, no ocultó su descontento con el imitador de Alejandro Fernández.

Durante la interpretación de la canción ‘No Sé Olvidar’, Grisales mostró un gesto de disgusto evidente en su rostro. Tras la actuación, la actriz criticó al participante por no seguir las sugerencias previas sobre su aspecto físico y por una interpretación que no fue precisa. Lea: Imitador de Alci Acosta en ‘Yo me llamo’ se llevó 100 millones de pesos

“Es una canción tan romántica, que cada vez que la escucho por Alejandro Fernández se me cae una lágrima y me llega al corazón y hoy no escuché ninguna conexión sentimental ni de interpretación tuya. Era un tema para jugarte una carta de corazón”, dijo Grisales durante el programa.

El imitador se justificó afirmando que había sido todo un reto cantar en esa tonalidad, ya que el tema exige de varios altos y alargues de voz, un desafío que se notó durante su presentación.