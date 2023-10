“Parece una presentación de colegio”: Amparo Grisales critica a Celia Cruz

El exitoso reality “Yo me llamo” se encuentra en plena segunda etapa de su edición actual, y la tensión en el escenario ha llegado a su punto máximo. En esta ocasión Amparo Grisales no ocultó su disgusto ante la presentación de Celia Cruz, ya que para la jurado se trataba de una canción de despecho que fue interpretada de manera festiva. “Parece una presentación de colegio”, fueron las duras palabras de la diva de la televisión al asegurar que el imitador no estaba siguiendo los consejos que le dieron en las ediciones anteriores. Además mencionó algunos aspectos vocales con los que no se encontraba satisfecha así como su apariencia ya que la peluca la hacía lucir como “una barbie” y no con el estilo desprolijo de la cantante cubana.

Sin embargo esta no es la primera vez que Amparo no oculta su insatisfacción con la imitación de Celia; por lo que en días anteriores el imitador expresó su indignación en el escenario. “Me siento un poquito triste porque siento que no hay manera de complacer a Amparo. Yo he dejado el alma en cada ‘show’ que doy, he tratado de ser lo más versátil posible en cuanto a los ‘looks’. Sin embargo, no la entiendo”, comentó el concursante visiblemente afectado. Lea aquí: No se quedó callado: imitador de Celia Cruz se quejó ante Amparo Grisales