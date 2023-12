Video: la explosiva declaración de Ley Martín sobre Mr Black

Martín recalcó que los Premios Luna no están “amañados” y aprovechó para contar una anécdota relacionada con el cantante cartagenero de champeta Mr Black.

“El año pasado yo llamé a Mr Black y le dije: ‘Míster, me gustaría que ‘Catalina’, que es una canción muy buena, creo que vale la pena si la cantas, si puedes, así les digo yo a todos”, y él me ha dicho a mí estas palabras: “Ley, si tu no me garantizas que yo voy a ganar, no voy”. Y le dije: “Míster, no vayas porque yo no sé quién va a ganar”.

Y continuó: “Es decir, mi honradez está en mi corazón. ¿ Y sabes quién ganó?, Mr Black, pero no fue”.