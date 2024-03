Video: La visita que dejó a todos congelados en La casa de los famosos

La cuarta semana en La casa de los famosos, bajo el liderato de Isabella Santiago, comenzó con mucho drama y sorpresas. El Jefe sancionó a Sandra y a Juan David por comunicarse a través de cartas y los grupos se distribuyeron nuevamente, algunos quedaron en su grupo soñado, a otros les toca adaptarse al nuevo ambiente.

El Jefe también anunció sorpresas para los participantes que los dejará congelados. En el capítulo 24, la esposa de Omar Murillo, Koral Costa, ingresó a la casa y la primera persona que encontró fue a su esposo acostado en uno de los muebles, le dedicó palabras de ánimo y le dijo lo orgullosa que estaba de él.

“Los amo a todos, gracias por todo el cariño que le brindan a mi esposo, algunos, otros no. A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora, que la única manera en la que me trata duro es en la cama, porque ahí es donde me gusta que me trate duro: en la cama”, fueron las palabras de la esposa del actor.