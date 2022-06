Video: Lina Tejeiro confesó que sí intentó volver con Andy Rivera

Además, Lina confirmó los rumores de que estuvieron juntos en Estado Unidos, todo esto mientras intentaban reconstruir su relación.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo y por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, remando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando juntos otra vez. Sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, explicó. Lea aquí: Lina Tejeiro y Andy Rivera estarían juntos en Miami

Para finalizar, la actriz dejó un contundente mensaje para todos sus seguidores que frecuentemente le preguntan por su ex.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar. Lo querré toda mi vida, hará parte de mi historia, pero ha sido un gran maestro [...]. Es hora de pasar la página, queridos seguidores. No más”, concluyó.