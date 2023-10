Video: Martín Elías Jr quiere seguir con el legado de su papá

“Yo me vine a Valledupar por eso, yo estudio todos los días, con las pruebas de técnica vocal, alrededor de mi vida está la música, para brindarles a ustedes algo bueno y no salir con un chorro de babas”. Le puede interesar: “Se trajo la coca de la casa”: Arelys Henao expuso a novia de Jhonny Rivera

Otras de las preguntas fue “¿Por qué te muerdes los labios para hablar o aún necesitas tratamiento de ortodoncia?”, él no dudó en contestar “La verdad esto es una costumbre que también tenía mucho mi papá y mi mamá, yo no sé siempre me ando mordiendo los labios, entonces no sé, la verdad eso es costumbre”.

El joven Martín Elías Jr ya acumula gran cantidad de seguidores y es muy elogiado por el parecido físico que tiene con el fallecido cantante Martín Elías.