Video: ¡Qué calor! Rosalía y Rauw Alejandro suben la temperatura de Coachella

“Vuestra presencia me llena el corazón. Yo vengo desde Barcelona y por eso estoy muy feliz de estar aquí. (...) It’s because of you that I’m here tonight (”Por vosotros estoy aquí esta noche”)”, expresó Rosalía intercalando español e inglés.

El show fue redondeando con sus habilidades al piano tocando las canciones “Hentai” y “Candy”, además de con un exuberante juego de luces e imágenes en las pantallas gigantes que custodiaban el escenario y que mostraron con todo lujo de detalles cómo incluso llegó a mezclarse con el público.

Tras su irrupción en el Festival de Coachella 2019, Rosalía volvió al famoso evento musical estadounidense este sábado pero sin figurar como cabeza de cartel, algo que sí consiguió el puertorriqueño Bad Bunny este viernes.

Y es que la organización del festival, que tiene estipulado repetir distribución el fin de semana que viene en el mismo lugar, decidió que fuera el grupo surcoreano de k-pop Blackpink quien liderara la cita.