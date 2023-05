Video: Yina Calderón muestra rutina de glúteos con secuelas de cirugías

May 17 - 10:35

May 17 - 15:23

May 17 - 11:55

“Esto es muy complejo de contarlo pero es una gran lección que me da la vida y qué tal vez mostrándolo puedo hacer que alguno de ustedes piensen antes de aplicarse algo extraño en sus glúteos o cualquier parte del cuerpo...”, expresó Yina. Lea aquí: Laura Acuña revela cómo ha llevado el duelo de Jota Mario Valencia

Además, añadió que afortunadamente contó con la ayuda de un cirujano que le retiró cerca del 90% de los biopolímeros de su cuerpo y le salvó la vida.

Aunque ha tenido que enfrentar toda una odisea, Yina manifestó que todo es consecuencia de sus malas decisiones e informó que próximamente ingresará de nuevo al quirófano.

“Estoy tratando de engordar para que me saquen grasita y me rellenen el glúteo! Volvemos al quirófano pero muy consciente de que nadie, nadie más que yo tiene laculpa por las malas decisiones. Pilas y que no les pase“, dijo. Lea aquí: Los millonarios negocios a los que se dedica Shakira además de la música