¿Ya lo sabían? Maía revela el secreto de la popular canción ‘Mi niña bonita’

“ Yo quiero ser tu niña bonita/ y quiero estar perdida en tu sueño” . Sin embargo, la letra no es así. La cantante ha dicho que en realidad la letra dice: “No quiero ser tu niña bonita/ ni quiero estar perdida en tu sueño” . Aunque la canción sí tiene un fuerte acento romántico, la voz que la entona no quiere ser una niña y sí una mujer, efectivamente. Lea aquí: Maía lanzó su nuevo sencillo ‘Habla ahora’

“Yo he pasado muchas etapas con este tema. Primero enamorada, fue la que me dejó entrar a miles de mercados. Luego de ¡qué ‘jartera’, solo querían escuchar ese tema. Habían pasado diez años y tenía mucho más que ofrecer y no me dejaban mostrar más cosas. Pero hoy me di cuenta de que cada vez que la canto es diferente, cada público es diferente. Me reinventé con ella y sigue en mis shows. Para mí, Niña bonita cambia según mis eventos, se volvió más salsera”, dijo a finales de 2023 con motivo de un concierto en el país vecino. Lea aquí: Carla Giraldo habló de su lucha contra el sobrepeso y la depresión

Además de su carrera musical, Maía ha participado en programas de televisión. Su más reciente papel en la pantalla chica fue el de coach en la versión colombiana del programa La Voz. Allí, ante la audiencia nacional, la cantante reveló algunos de los secretos de su técnica vocal. Esa técnica que la ha llevado a compartir escenario con artistas de la talla de Juanes, Eliades Ochoa, Cheo Feliciano, Fonseca, Roby Draco Rosa, Ricky Martin.