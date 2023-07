‘Yo Me Llamo’ 2023, las nueve mejores audiciones: “Elvis Crespo puso a bailar”

Así pues, durante la emisión del primer capítulo de ‘Yo Me Llamo’ que se transmitió por el Canal Caracol el pasado miércoles 26 de julio, se presentaron varios aspirantes a ganar el título del mejor representante de personaje. Estos fueron los mejores y quienes lograron pasar a la siguiente fase:

El concurso musical que revive a los iconos de la música, tiene como objetivo escoger al “doble perfecto”. Esto no será una tarea fácil, pues esta nueva temporada está cargada de artistas de la imitación más comprometidos con su personaje. Lea: Yo me llamo 2023: curiosidades del programa, ¿qué trae esta temporada?

¡Luces, micrófonos, y a cantar! Ayer se emitió el primer capítulo de la tan esperada novena temporada del programa colombiano que nos acompañará todas las noches luego de Noticias Caracol, ‘Yo Me Llamo’.

“Te esperábamos con el corazón abierto”, fueron las palabras que el jurado César Escola le brindó a quien imitó al cantante español Miguél Bosé en ‘Yo Me Llamo’. Por su parte Pipe Bueno manifestó que siempre ha tenido el deseo de ir a un concierto del cantante, pero no se le ha presentado la oportunidad, aludiendo al hecho de que la vida le ha “regalado” la oportunidad de escucharlo representado en él durante la audición.

Asimismo el imitador precisó, “Este no es el momento en el que Miguél Bosé está lleno de espectáculos, y es cuando más la gente quiere verlo, por lo que si yo puedo aportar en eso, me hace muy feliz”.

La joven muy emocionada agradeció a cada uno de los jurados por haberle dado el visto bueno y hacerla parte de la familia ‘Yo Me Llamo’.

Los jurados resaltaron su gran parecido, e incluso Pipe Bueno destacó algunas similitudes en su dentadura, a su vez Amparo no le pasó por alto el hecho de que debe cuidar más su aspecto físico, porque en palabras de la actriz, “Jessi Uribe es metrosexual” y terminó no sin antes decirle que, “debe afeitarse las cejas”.

El joven además recibió varios comentarios positivos acerca de su vestuario por parte de los jurados, quienes no se cansaron de adular su audición.

“Lo hiciste con la energía, bien plano como es Elvis Crespo, pusiste a bailar a todo el mundo y eso fue porque se notó que lo hiciste con el corazón”, le dijo César Escola al joven que fue como imitante del cantante oriundo de New York, Estados Unidos, Elvis Crespo.

“Siempre me gustado imitar diferente cantantes y siento que Luis Miguel es el que más me mueve, porque es el que más me exige”, afirmó el joven que encarnó al cantante y productor mexicano Luis Miguel Gallego Basteri, más conocido por su dos primeros nombres, Luis Miguel.

Pipe Bueno, Amparo Grisales y César escola aludieron a la gran parecido físico que tiene el joven con el cantante, tomando todos la decisión de mantenerlo en el programa, tendremos Luis Miguel para rato.