“El Club de los 27”: el cóctel letal entre la fama y la salud mental

La fama...llegar a la fama puede ser una sensación agridulce, un momento excitante, la vida que muchos sueñan tener, pero pocos pueden llegar a saborear. Y es que una vez bajo su hechizo, disfrutar de los placeres que conlleva ser una figura que mueve masas puede llegar a ser tan estimulante que es fácil desarrollar comportamientos contrarios a lo que moralmente está bien visto.

Un estudio de las universidades australianas de Queensland y New South Wales, en el que se analizaron mil obituarios publicados en The New York Times, entre 2009 y 2011, denotaron que artistas y deportistas destacados tienden a morir más jóvenes que las personas con carreras exitosas en otras áreas. (Le puede interesar: Cuando la escopeta acaba con el arte: escritores, depresión y punto final)

A raíz de esto existe un cúmulo de historias, mitos y leyendas alrededor de la vida, obra y muerte de muchos célebres personajes de este truculento mundo de excesos, drogas, y alcohol que integran una lista mortuoria con los nombres, principalmente de músicos y actores, de celebridades que murieron a los 27 años, llamada “El Club de los 27”.