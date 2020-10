“Yo sé que no sé actuar pero pondré de mi parte”: Silvestre Dangond

Lo quería a toda costa

Silvestre Dangond le puso una cita a todos sus fanáticos en la noche del miércoles a las 7 de la noche, allí además de afirmar que tendrá su primer concierto virtual, habló sobre su debut en la pantalla chica.

“Por ahí también anda circulando la noticia de la novela de Leandro Díaz con RCN, y en realidad sí. Después de un año largo de negociaciones con este canal, este proyecto es fascinante. Esto que voy a decir a RCN no le va a gustar pero se lo voy a decir a mi mánager Carlos Bloom, cuando estábamos en plena negociación, yo le dije: ‘Carlos haz esa negociación que yo hago ese papel así sea gratis porque yo me muero por personificar una leyenda como Leandro Díaz’”, contó Dangond en medio de su ‘Live’.

El intérprete de ‘La colegiala’ aseguró que aunque nunca en su vida ha actuado, está comprometido con hacerlo lo mejor posible. “Yo sé que no sé actuar. Nunca he actuado pero voy a poner todo de mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente. De lo poco que he leído, porque la novela se va a basar en el libro de Sánchez Baute, lo que he leído cada día me enamoro más”, manifestó.

Entre otros detalles que dio sobre esta nueva faceta, Dangond confesó que aún desconoce el nombre de la producción y que durante el 2021 iniciarían las grabaciones.