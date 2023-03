¡Salvaje! “Luna”, una mujer trans, fue asesinada a cuchillo

Los habitantes del barrio Rosalpi, de Bello, aún no entienden por qué mataron a “Luna” o “Chachy”, una reconocida integrante de la comunidad LGBTIQ+ del sector y quien fue apuñalada por una persona en las últimas horas. Lea aquí: Ultra Air explica cómo será la reprogramación tras el caos en sus vuelos

El cuerpo de esta persona quedó tendido en el sitio y ante la mirada atónita de los vecinos, los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cadáver.

En un comienzo no le encontraron documentación, pero en las labores de identificación de Medicina Legal se pudo establecer plenamente de quién se trataba. No obstante, sus vecinos ya la habían referenciado con el apodo que era conocida en la comunidad, aunque no sabían su nombre.

Poco se sabe del ataque. Algunas personas señalaron que la habían visto recorrer las calles del barrio y acostarse en los antejardines de las viviendas, por lo que se indaga si este hecho tendría relación con un acto de intolerancia.

Este es el octavo homicidio que se registra este año en Bello, según los registros de las autoridades. En el 2022, a la fecha, se contabilizaban cinco casos y en el 2021 ya iban 14.