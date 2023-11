Se calentó Yo me llamo: Duras declaraciones de Celia Cruz a Amparo Grisales

En está nueva noche de eliminación se presentaron: Vicente Fernández, Rosalía, Shakira, Carin León, Celia Cruz y Luis Miguel. Donde uno de los participante iba a ser eliminado y los demás se enfrentarán a un nuevo ciclo de Yo me llamo. Lea aquí: Amparo Grisales habló sobre la eliminación de Héctor Lavoe: “Antes duró mucho”

El jurado de Yo me llamo está cada vez más exigente. El capítulo 69 que se trasmitió en la noche del jueves 9 de noviembre, se vivió una nueva eliminación que terminó en lagrimas por parte de el imitador de Celia Cruz, quien se despidió del programa y arremetió contra Amparo Grisales.

Tras apreciar y evaluar cada presentación, el jurado conformado por la Diva de Colombia, César Escola y Pipe Bueno se reunieron para deliberar y escoger al imitador que diría adiós a la competencia. Fue el cantante de música popular el encargado de anunciar al eliminado: “no se llama Celia Cruz”.

Al terminar la presentación de la ‘Guarachera de Cuba’, los jurados fueron críticos desde lo musical hasta la puesta en escena. La imitadora indicó que no tenía por qué luchar contra el odio que Amparo sentía por ella, y en una acalorada discusión expresó: “Ella me odia. Nunca hago lo suficiente para tocar sus fibras”. Lea aquí: ¿Quién es Angeline Reyes, la intérprete de Rosalía en Yo me llamo?

Luego de que ‘Celia Cruz’, le refutara la calificación a la actriz, esta le contestó sin pelos en la lengua y le dijo que ella “no odia a nadie”.