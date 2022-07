Vecinos de Manga cerrarían su barrio por puente “a punto de caerse”

En el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político sobre el mal estado de los puentes en la ciudad. Los citantes fueron Liliana Suárez, del partido ASI, y Rodrigo Reyes, del partido Conservador. Luis Villadiego, secretario de Infraestructura, fue convocado; pero se excusó pues se encuentra de vacaciones.

(Lea: ¡Angustiante! Niña quedó atrapada en una rejilla del Centro Histórico)

“Los secretarios a través de varias figuras se están excusando para no darle la cara a los debates de control político y este no es cualquier tema, es un tema de ciudad, el ingeniero Jorge Rocha dice en un informe que no sabe por qué los puentes aún no se han caído, por eso con este debate queremos dejar constancia de que es urgente intervenir los puentes en mal estado”, expresó Rodrigo Reyes.