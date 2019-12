Disfrute de un consumo responsable del alcohol

Las alertas incluyen situaciones en las que no se recuerda cuándo se estacionó el carro después de beber, el haberse avergonzado en una fiesta o levantarse incapaz de identificar el lugar donde se encuentra. Otros comportamientos pueden incluir enviar mensajes inapropiados cuando se está bebiendo, tener sexo con personas que no se elegirían en estado de sobriedad; combinar otras sustancias con el alcohol o conducir bajo efectos del alcohol.

Beneficios de no consumir alcohol

No debe combinar medicamentos con alcohol, porque la mezcla puede alterar los efectos de las medicinas y generar intoxicación.

Si se está en estado Si se está en estado de embarazo o de lactancia no se puede ingerir alcohol, porque esto puede generar efectos nocivos para el bebé en desarrollo. Tampoco es conveniente aceptar bebidas de desconocidos.

No permitir que los menores de 18 años consuman bebidas con alcohol. Es preciso recordar que estos no están preparados ni física ni psicológicamente para sus efectos. Es importante que mantenerlos informados sobre sus consecuencias.

¡No conducir! Se debe prever si se va a tomar, para no llevar el vehículo. Es mejor reservar un taxi o nombrar a un “conductor elegido”, que arriesgar la vida propia y las de los demás agentes viales.

Alimentarse bien antes de la ingesta de bebidas alcohólicas, hidratarse y, sobre todo, no manejar en estado de embriaguez son algunas de los aspectos a tener en cuenta para pasar la Navidad y un fin de año felices y tranquilos. Es importante recalcar que no hay nada mejor que tomar con moderación. Este comportamiento permitirá atesorar gratos momentos y disfrutar de forma responsable, cuidando del bienestar propio y de los demás.

Para controlar el su consumo:

Evitar los lugares que se frecuentan para tomar.

Planear actividades en las que se disfrute sin que impliquen beber.

Mantén el alcohol fuera del hogar.

Sigue un plan para manejar las ganas de beber.

Riesgos para la salud

El alcohol incrementa los riesgos de:

Padecer cáncer de cabeza, cuello, estómago, colon y mamas, entre otros.

Accidentes automovilísticos.

Ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Comportamientos sexuales no responsables, que traen consigo embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Suicidio

Grados de alcoholemia

Desde que se impuso la prueba de alcoholemia en Colombia, la ley exige a cualquier conductor someterse al respectivo análisis de control. Si se es sorprendido en un retén policial y existe negación a realizarse la prueba, la ley es clara: G Grado y miligramo (mg) de etanol por cada 100 mililitro (ml) de sangre:

Grado 0 de alcoholemia 20-39 mg/100ml (una copa de vino o una cerveza).

Primer grado de embriaguez 40- 99 mg/100ml (un par de copas de vino o cervezas).

Segundo grado de embriaguez 100-149 mg/100 ml (4 cervezas o 2 licores combinados (vodka, ron, whisky, entre otros).

Tercer grado de embriaguez 150 mg o más mg/100 ml (más de 8 cervezas o más de 3 combinados (vodka, whisky, ron).