¿Quién es José Manuel Vera, alias Satanás?

En la grabación realizada el 9 de enero, Satanás advirtió a los comerciantes que, si no cumplen con las demandas de su banda, habrá “derramamiento de sangre”. Aseguró que, aunque esté preso, sus cómplices están activos y dispuestos a cumplir con sus amenazas.

El delincuente exigió a los comerciantes ponerse al día con el pago de las extorsiones y señaló a Moisés y Pedro como los encargados de la zona. Amenazó con represalias, afirmando que sus cómplices ya tienen instrucciones de “matar gente todos los días” si no se cumplen sus demandas.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, y el presidente Gustavo Petro solicitó al Inpec trasladar a los presos que practican la extorsión a cárceles de máxima seguridad. Satanás fue trasladado a La Tramacúa en Valledupar, donde estará bajo estricta vigilancia y aislamiento del resto de los reclusos.

El presidente también anunció medidas para restringir las llamadas desde las cárceles y evitar que los delincuentes continúen delinquiendo. La Procuraduría ha destacado la grave situación de la extorsión en las cárceles colombianas, representando el 41% de los delitos, y ha instado al gobierno a tomar medidas efectivas para combatir este accionar criminal.