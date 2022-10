Video: 50 años después, Pambelé aún sigue siendo el rey

A sus 76 años, Cervantes goza de muy buena salud, se le ve fuerte, lúcido, con una mente sana y recuerdos muy precisos que aún alegran su corazón.

“Yo levanté a trompadas a Pepermint, no me vio una, he sido el más grande del deporte colombiano de toda la historia. Aquí hablan del Pibe Valderrama, de James, de Falcao, que han sido buenos, pero el fútbol no ha dado campeones mundiales. Yo hice historia, fui campeón del mundo muchos años”, aseguró Pambelé a El Universal, minutos antes de iniciar un conversatorio organizado por la Universidad de Cartagena en su sede principal.