Video: Silvestre Dangond presenta su álbum “Ta Malo” después de retiro voluntario

Su nuevo álbum titulado "Ta Malo" se publicará el 2 de noviembre de 2023 y ha sorprendido a sus seguidores al ser compuesto principalmente por canciones de amor.

A pesar de su título peculiar, el álbum contiene quince canciones que expresan los sentimientos y emociones del amor. Silvestre Dangond comentó sobre el nombre del álbum: “El público siempre le colocaba ese nombre a mis álbumes. Siempre decía que todos estaban malos. Así que ganaron, me les adelanté y le puse ‘Ta malo’ para que ya no tengan más que decir. Es curioso, pero llamarlo así me hace sentir libre”.