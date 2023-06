ABC sobre el caso Trump, ¿puede ser presidente estando en prisión?

“Trump saca la mierda de lo peor de todos nosotros, de nuestro miedo. Pregúntale a cualquier macho alfa real que conozcas y dirán de Trump: ‘Este es el tipo que no nos gustaba en la escuela porque era un matón, pero tan pronto como alguien le hacía frente, se ponía a llorar’”. Así se refirió, sin piedad y sin dosificar el ácido, la escritora Margaret Atwood sobre Donald Trump. Así como ella, muchos autores de la talla de Paul Auster, Stephen King o Martin Amis se han quitado el carné literario para ejercer una crítica sin filtro contra el polémico rubio.

(Le puede interesar: Donald Trump: “perseguiré a Biden y a toda su familia criminal”)

Donald Trump siempre ha sido un agente extraño en ese letargo social y cultural que llaman “sueño americano”. Su larga lista de salidas polémicas contradicen el decálogo, en caso de existir, de lo que es vivir y morir en Estados Unidos. Un remanso que siempre se ha vendido como el suburbio de calles limpias, jardines acicalados, puertas traseras abiertas y buzones con apellidos, en medio de un turbulento y espinoso continente.

En muchos escenarios, el país de la Coca-Cola y del McDonald’s es sinónimo de democracia, legalidad y respeto a las libertades civiles; por ende, cuando el The Washington Post documentó que Trump en sus primeros 100 días de mandato emitió 500 falsedades a través de sus redes sociales y canales de comunicación, no solo los escritores se preocuparon.

Entre 2017 y 2021, Donald Trump, magnate inmobiliario y hotelero, comandó desde la Casa Blanca a una gran potencia mundial que llevó, según analistas, a picos históricos de polarización y tensión social que no se veían desde la Guerra de Secesión. Cuatro años en los que persiguió a la prensa que se le opuso y en los que, además, construyó un gran muro en la frontera con México que más parece una paredilla que dividió para siempre al primer del tercer mundo. Esto propició que aquellos ilusionados o nostálgicos por soñar en inglés se convirtieran en víctimas de los carteles criminales, las bandas de coyotes y de la intemperie de los desiertos.

Pero lejos del río Bravo que moja a los inmigrantes, en Washington, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump protagonizó escándalos como la presunta infiltración de Vladimir Putin para favorecer su campaña presidencial, señalamientos de varias mujeres de ser un abusador sexual, y el despido de funcionarios por medio de tuits. Al político republicano, vertiente conservadora del país, no se le ha movido el flequillo con ninguna de estas controversias. Incluso, en una carrera política que parece no tener fin, como el aguante de su piel a las máquinas bronceadoras, ahora quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos.

Lo que para muchos sería una quimera, una roca de Sísifo o, sencillamente, un delirio sin seriedad, es una realidad y se ve en los miles de simpatizantes que se agolpan afuera del tribunal federal de Miami donde es procesado, no por el posible fraude fiscal que cometió al no pagar impuestos sobre la renta en diez de los últimos 15 años, valiéndose de un método de engaño fiscal conectado en el reporte de numerosas pérdidas, según The New York Times, sino por 37 cargos relacionados con una gestión irregular de secretos de Estado.