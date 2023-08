Aterrador: Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta antes de desmembrarlo

“Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo”, dijo e indicó que todavía están esperando que los resultados de la “autopsia confirmen definitivamente la causa de la muerte” de Arrieta. El oficial presentó como prueba del apuñalamiento una fotografía de una camiseta rajada en la que no se apreciaban restos de sangre.

Surachate dijo además que no hay ningún indicio que haga sospechar que hubo más personas implicadas, según las pruebas forenses y lo observado en las cámaras de seguridad.

¿Finalmente, por qué lo asesinó?

Respecto al móvil del crimen, el oficial aseguró que Sancho confesó que quería dejar la relación que mantenía con Arrieta, pero el médico colombiano se rehusaba a aceptarlo.

Recordemos que Sancho acusó a Arrieta de estar obsesionado con él y de amenazarle.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encontraba detenido.