CNN despidió a Chris Cuomo por ayudar a su hermano en escándalo sexual

“Así no es como quiero que acabe mi tiempo en CNN pero ya les he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano”, respondió a través de Twitter el periodista, que trabajaba como presentador allí desde hace casi una década.

Según apunta The New York Times, el miércoles, una día después de que Cuomo fuera suspendido indefinidamente, la conocida abogada Debra Katz dijo a CNN que una clienta suya había hecho alegaciones de mala conducta sexual contra el presentador, no relacionadas con el caso de su hermano Andrew.