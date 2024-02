Como de película: le disparó a tres personas y secuestró dos vehículos

La policía identificó el lunes a un sujeto arrestado tras una intensa búsqueda y acusado de matar a tiros a un hombre, herir a dos mujeres y secuestrar dos vehículos en cuatro lugares distintos de Memphis.

Courdarion Craft, de 20 años y de Memphis, fue arrestado el domingo y acusado de asesinato en primer grado, robo agravado, secuestro de vehículo, evasión de arresto y abuso infantil, informó el Departamento de Policía de Memphis en un comunicado en redes sociales.

Los documentos judiciales disponibles en internet no detallan si Craft tiene abogado por ahora. The Associated Press no pudo ubicar un número telefónico ni una dirección para Craft. El defensor público del condado Shelby, que representa a Craft en otro caso, no respondió a una llamada y no permite dejar mensaje.

La policía inició la búsqueda el domingo al reportarse que una serie de delitos estaban vinculados a un hombre con una máscara de esquí negra, un suéter con capucha negra, guantes rojos, pantalones verdes y zapatos púrpura. Las autoridades usaron mensajes en redes sociales y llamadas telefónicas para alertar a la comunidad sobre la búsqueda, que involucró a agencias locales, estatales y federales.

En una declaración jurada, la policía dijo que el hombre amenazó con matar a una mujer si ella llamaba a la policía, durante un secuestro de vehículo el domingo por la mañana. La mujer y sus dos hijos huyeron de su Nissan Maxima azul y el sujeto se llevó el carro, dijo la policía.

Un poco tiempo después, la policía fue llamada a una tienda de cigarrillos. Allí encontró a un hombre muerto, al parecer por disparo de arma de fuego, añadió la fuerza.