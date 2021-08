Conflicto en Afganistán: Biden aumenta despliegue militar y advierte a los talibanes

“Un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría marcado ninguna diferencia si los militares afganos no pueden o no van a mantener el control de su propio país”, subrayó.

El presidente insistió en que no le resultaba “aceptable” tolerar “una presencia interminable” de Estados Unidos en “el conflicto civil de otro país”, por lo que decidió poner fin a la guerra más larga de la historia estadounidense después de dos décadas.

“He sido el cuarto presidente que supervisa una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos y dos demócratas. No pasaré esta guerra a un quinto” mandatario, recalcó.

Biden pidió además este sábado a su secretario de Estado, Antony Blinken, que “apoye al presidente afgano, Ashraf Ghani, y a otros líderes del país en su intento de evitar un mayor derramamiento de sangre y perseguir una solución política”.

Poco después, Blinken anunció en su cuenta de Twitter que había hablado por teléfono con Ghani para abordar la situación de seguridad y los “esfuerzos diplomáticos y políticos urgentes para reducir la violencia”.