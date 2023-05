$!Dejó una tenebrosa carta: niña de 11 años escapó con su supuesto novio de 35

Una niña de 11 años, se escapó con su aparente novio de 35 en el Salvador. Este hecho ha causado indignación, susto, enojo entre otras emociones. Lo más triste, es que Rosa María, le asegura a su madre que no está siendo obligada, al contrario ha tenido toda la disposición y voluntad de irse con un hombre mucho mayor que ella. Lea aquí: ¡Repugnante! Violó y contagió de VIH a un niño, que murió en 2022

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no este, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, cita la carta de la menor de edad. La nota que se supuestamente redactó Rosa, expone los motivos de su amor hacia Gustavo y pidió a su madre que “no se enoje”. Lea aquí: Dos niños siguen muy graves luego de haber sido heridos en tiroteo escolar

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor por favor déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, pidió la Rosa María. Ahora la madre de la niña de 11 años, está solicitando ayuda a las autoridades para poder dar con el paradero de su hija y llevarla de regreso a su casa.