El Ejército de Israel estaría preparando un plan para invadir a Gaza

El diario estadounidense The New York Times reportó este sábado que el Ejército de Israel está preparando un plan para invadir Gaza en los próximos días.

La alerta del New York Times se suma a otros medios de comunicación de prestigio a nivel mundial, como The Wall Street Journal, que en un artículo mencionó que “El Gobierno de Israel no ha ofrecido ninguna indicación de lo que podría suceder a continuación (después del exterminio de Hamás), y no hay buenas opciones”.