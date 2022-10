El primer matrimonio igualitario en Cuba es de dos evangélicos

“Se me enseñó a rechazar cualquier manifestación homosexual. Cualquier amaneramiento, incluso, era considerado un pecado”, dijo mientras recordó que desde los 11 años trató de cambiar entregándose a la oración.

“Pero no sucedió porque la orientación sexual no se elige, no se cambia y estoy convencido de que a Dios no le importa la orientación sexual”, añadió mientras exhibió una cruz colgada en su cuello.