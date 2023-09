Eminem “le canta la tabla” a candidato a la Presidencia de Estados Unidos

Polémicas anteriores con artistas

Durante las dos últimas elecciones, conocidos artistas como Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith y Adele se quejaron de que sus canciones sonaban en los mítines de Donald Trump sin su permiso.

De hecho, los Rolling Stones amenazaron con una demanda si la campaña de Trump seguía utilizando el éxito clásico del grupo británico “You Can’t Always Get What You Want”.