Esta fue la respuesta de la embajada rusa a Colombia sobre ataque en Ucrania

Igualmente, aseguraron que están felices de que los ciudadanos heridos no se conviertan en una tragedia irreparable.

Tras este ataque conocido el pasado 27 de junio, donde además de las heridas de los colombianos, está en estado crítico la escritora ucraniana Victoria Amelia. El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este miércoles sobre lo ocurrido y pidió a la Cancillería emitir una nota diplomática de protesta.

“Rusia ha atacado a tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra. Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta”, señaló Petro en un trino.

Luego, añadió: “Esperamos el regreso sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina”.

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores había publicado un comunicado en el que condena el ataque. En este se señala que el canciller Álvaro Leyva había extendido un saludo “a los tres ciudadanos colombianos manifestándoles su preocupación, solidaridad y deseos de pronta recuperación”.

Después de los hechos, el periodista Héctor Abad y el excomisionado Sergio Jaramillo relataron los crudos momentos que sintieron tras el ataque ruso que tiene paralizado a Ucrania y al mundo entero.

“Sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba caí al suelo”, narró el escritor Héctor Abad Faciolince en una rueda de prensa virtual que organizaron este miércoles, para contarle al mundo la desgarradora historia que se vive en medio de la guerra.

Según su relato, todo pasó en un segundo y de lo único que tenía conciencia era de un zumbido en su cabeza: “Yo estoy bien, no me lo explico. Yo mismo pensé que estaba herido”, relató Héctor Abad, quien no podía creer lo que había sucedido y lo bien librado que había salido.

Por su parte, el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, relató que todo el día se estuvo preguntando “¿será que va a pasar algo?”, pero no pensó que ocurriría en un restaurante, donde disfrutaban de un ambiente festivo: “Es exactamente lo contrario a lo que uno se imagina”.