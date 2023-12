Exprofesor de Harvard habría utilizado su esperma para embarazar a una paciente

Un portavoz de la Facultad de Medicina de Harvard dijo que Berger estaba afiliado académicamente a la facultad de medicina, pero que su lugar principal de empleo era en varios hospitales afiliados a Harvard, que la escuela no posee ni opera.

Sarah Depoian, de 73 años, dijo que ella y su esposo acudieron por primera vez al Dr. Merle Berger, ahora profesor jubilado de obstetricia, ginecología y biología reproductiva, en 1979 para hablar sobre la inseminación intrauterina. Depoian dijo que Berger le dijo que el esperma vendría de un donante anónimo “que se parecía a su marido, que no la conocía y a quien ella no conocía”, según la demanda presentada en los Estados Unidos. Tribunal de Distrito de los Estados para el Distrito de Massachusetts.

“Las acusaciones se refieren a acontecimientos ocurridos hace más de 40 años, en los primeros días de la inseminación artificial”, dijo Pinta en una declaración escrita. “Las acusaciones, que han cambiado repetidamente en los seis meses desde que el abogado del demandante se puso en contacto por primera vez con el Dr. Berger, no tienen ningún fundamento legal o fáctico y serán refutadas en el tribunal”. Lea también: Ucraniano detona tres granadas hiriéndose a sí mismo y a más de 20 personas

“Algunas personas llaman a este acto horrible violación médica, pero independientemente de cómo se llame, la mala conducta atroz e intencional del Dr. Berger no es ética, inaceptable e ilegal”, dijo Wolf a los periodistas el miércoles.

“Decir que me sorprendió cuando descubrí esto sería quedarse muy corto. Parece que la realidad ha cambiado”, dijo Bester, que vive en Nueva Jersey. “Mi mamá confió en el Dr. Berger como profesional médico durante uno de los momentos más vulnerables de su vida. Él tenía todo el poder y ella ninguno”.

Los resultados no mostraron una coincidencia directa con Berger, pero identificaron a una nieta y una prima segunda suya. Bester dijo que habló con uno de los familiares y comenzó a armar el rompecabezas.

“Confiamos plenamente en el Dr. Berger. Era un profesional médico. Es difícil imaginar no confiar en tu propio médico”, dijo Depoian, que vive en Maine. “Nunca imaginamos que abusaría de su posición de confianza y perpetraría esta violación extrema. Estoy luchando por procesarlo”.

Bester dijo que se lo contó a su madre, quien luego se comunicó con Berger a través de un abogado. El abogado dijo que Berger no negó que Depoian había dado su consentimiento sólo a una inseminación con el esperma de un donante que no la conocía y a quien ella no conocía, dijo Bester.

Ha habido otros casos en los que se acusó a médicos especialistas en fertilidad de utilizar su propio esperma para fecundar a una paciente.

En 2017, un médico especialista en fertilidad jubilado de Indianápolis evitó la cárcel por mentir sobre el uso de su propio esperma para embarazar a decenas de mujeres después de diciéndoles que los donantes eran anónimos. El Dr. Donald Cline recibió una sentencia suspendida de un año después de declararse culpable de dos cargos de obstrucción de la justicia. La ley de Indiana no prohibía específicamente a los médicos especializados en fertilidad utilizar su propio esperma. Le puede interesar: Cafés en ciudades holandesas empiezan a vender marihuana cultivada legalmente

En 2022, un jurado de un tribunal federal de Vermont otorgó a una mujer 5,25 millones de dólares de un médico que usó su propio esperma para embarazarla durante un procedimiento de inseminación artificial en 1977. El jurado otorgó a la demandante Cheryl Rousseau 250.000 dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos del Dr. John Coates III.

Y este año, un médico especializado en fertilidad de Nueva York que fue acusado de utilizar su propio esperma para embarazar a varias pacientes murió cuando el avión construido a mano Estaba en pleno vuelo y se estrelló, dijeron las autoridades. El Dr. Morris Wortman, de 72 años, de Rochester, era un conocido obstetra y ginecólogo que fue demandado en 2021 por la hija de uno de sus pacientes que quedó embarazada en la década de 1980.