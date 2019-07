Famosos puertorriqueños felices por la renuncia de Ricardo Roselló

A su vez escribió una frase en inglés de su canción “Despacito”: “This is how we do it down in Puerto Rico!!! (Así es como lo hacemos allí abajo en Puerto Rico)”.

Por su parte, Residente (excomponente de Calle 13) dio las gracias a Puerto Rico.

“La felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón”, indicó.

Residente reiteró que para hoy se mantiene la convocatoria de una manifestación pacífica en el distrito financiero de San Juan a la que también asistirán otros intérpretes, y añadió que acudirá con Bad Bunny, Nicky Jam y Wisin.

