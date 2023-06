Fue aplazada la audiencia del asistente de Donald Trump

El que fue asistente militar de Trump durante su Presidencia (2017-2021) y luego quedó a su servicio personal será acusado de 38 cargos, uno más que su antiguo jefe, que enfrenta 37 por delitos como retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE.UU. y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas.

Muy poco público asistió a los tribunales para la audiencia de Nauta a diferencia de cuando Trump fue procesado el 13 de junio pasado en los mismos tribunales, pero sí acudió una multitud de periodistas que se tuvieron que marchar con las manos vacías.

Por no tener un letrado local que lo representara, Nauta, de 41 años, no pudo ser procesado el pasado 13 de junio junto a Trump, quien se declaró no culpable de todos los cargos imputados.