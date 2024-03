Hamás declina la última oferta israelí de tregua, ¿seguirán negociando?

El grupo islamista Hamás sugirió este miércoles que ha declinado la última contraoferta de tregua en la Franja de Gaza planteada por Israel, pero se mostró dispuesto a seguir negociando “para llegar a un pacto que haga realidad las demandas e intereses del pueblo palestino”.

“Hamás ha demostrado la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo que implique un cese integral de la agresión contra nuestro pueblo. Sin embargo, la ocupación continúa evadiendo las obligaciones de este acuerdo, especialmente las referidas a un alto el fuego permanente, el regreso de los desplazados, la retirada de la Franja y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo”, señaló el grupo en un comunicado. Lea aquí: Negociaciones sobre tregua en la Franja de Gaza concluyen sin acuerdos

Una delegación de Hamás llegó a El Cairo a principios de semana para relanzar las negociaciones junto con los equipos de los países mediadores, Catar, Egipto y EEUU; pero Israel se negó a enviar una delegación al no haber entregado Hamás una lista con los nombres de los rehenes vivos.

Según se ha filtrado, Hamás no ha podido elaborar esa lista porque no tiene información sobre el paradero o estado de todos los rehenes, ya que algunos están en manos de células incomunicadas o de otras milicias, como la Yihad Islámica, que también fue invitada a El Cairo pero no ha ido.