Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina

Massa también expresó su agradecimiento a quienes participaron de la organización de la jornada electoral, a quienes le apoyaron con su voto y en la militancia activa durante la campaña y a su familia.

“Esta fue una campaña muy larga y difícil. Quiero agradecer a los que trabajaron en el comicio de hoy. También quiero agradecer a todos aquellos que en esta discusión de dos propuesta diferentes de país intentaron contarle a cada argentino y argentina el proyecto de país que representamos”, manifestó el candidato oficialista.

Añadió: “Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”. Le puede interesar: Sergio Massa reconoce derrota y dice que termina etapa de su vida política