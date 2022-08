Nancy Pelosi tiene “derecho” a visitar Taiwán, dice la Casa Blanca

Posibles acciones militares

El portavoz aseguró que la postura de Estados Unidos no ha cambiado respecto a Taiwán y que se opone a cualquier cambio unilateral del “statu quo” tanto por parte de isla como por parte de Pekín. “Parece que China se está posicionando para potencialmente tomar más pasos en los próximos días, y a lo mejor en un horizonte de tiempo más largo. Estos pasos potenciales por parte de China podrían incluir provocaciones militares, como el disparo de misiles en el estrecho de Taiwán y en los alrededores”, aventuró Kirby.

El último episodio de ese tipo se vivió a mediados de la década de los noventa. En ese sentido, dijo que EE.UU. y sus aliados creen que una escalada de la tensión en la zona no le sirve a nadie. “Las acciones de Pekín podrían tener consecuencias no buscadas que solo sirven para aumentar la tensión -destacó-. Mientras, nuestras acciones no son amenazantes (...) ciertamente, no hay razones para que esto llegue a las manos”, sostuvo Kirby. Pese a ello, advirtió que Estados Unidos “no se dejará intimidar”.

El Gobierno chino ha dejado claro que percibe el viaje como una amenaza, y el portavoz de la cancillería, Zhao Lijian, advirtió que el gigante asiático “responderá con firmeza” a lo que considera una provocación, y que EE.UU. tendrá que asumir “todas las consecuencias” que surjan del viaje.