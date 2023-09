Países mediterráneos se unen para controlar migración

Los países del MED9 pidieron este sábado un aumento “significativo” de los esfuerzos de la Unión Europea en los países de origen y tránsito de los migrantes que tratan de llegar desde África a Europa cruzando el Mediterráneo.(Lea aquí: Países latinoamericanos incumplen sus obligaciones con migrantes venezolanos).

Los líderes del MED9, el grupo que reúne a Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Croacia y Eslovenia, se reunieron hoy en La Valeta durante la X Cumbre Euromediterránea, en un momento clave para la política migratoria por el debate del Pacto Europeo de Migración y Asilo entre los Estados miembros de la UE.

“En Europa no se entra ilegalmente, los traficantes no deciden quién puede y quién no puede entrar en Europa”, indicó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una rueda de prensa junto al resto de representantes para presentar una declaración que pide “un enfoque renovado” para reducir eficazmente los movimientos y prevenir las salidas de migrantes ilegales.

El documento, que apoya muchos de los postulados defendidos por Meloni, pide abordar las “causas profundas” de la migración irregular, “desmantelar” las redes de tráfico de personas e impedir la salida de embarcaciones que no cumplan las normas internacionales de seguridad.

También pide “mejorar el índice de retorno de los solicitantes de asilo rechazados y de otros nacionales de terceros países que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión”.

“La situación que vivimos en excepcional y pide una respuesta unida de Europa y solidaridad con Italia, Grecia y España, los principales países de llegada”, añadió el presidente francés, Emmanuel Macron, quien al margen de la cumbre se reunió con Meloni y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Urusla Von der Leyen.

Se trata de la segunda reunión entre Meloni y Macron de esta semana, tras el encuentro que celebraron el martes en Roma, calificado por el Gobierno italiano de “largo y cordial” tras una etapa de desencuentros en materia migratoria.

“Tenemos que mejorar nuestro funcionamiento interno para combatir la inmigración -dijo Macron en referencia a las negociaciones en la UE- y la actuación externa con los países africanos y de tránsito”.

La declaración del MED9 se produce después de que la negociación de la última pieza que queda por acordar del pacto europeo sufriera una pausa este jueves, cuando todo apuntaba a un acuerdo inminente, tras el desmarque de Italia, cuyo ministro de Interior, Matteo Piantedosi, abandonó de manera prematura la reunión con destino a Roma.

El último texto presentado este jueves contó con el apoyo de Alemania y Francia pero se opusieron durante un debate público Polonia y Hungría.

Meloni explicó hoy que Italia se desmarcó después de que Alemania introdujera una enmienda referente a las ONG de ayuda humanitaria que consideró “un paso atrás”.

La cumbre del MED9 contó también con la presencia del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y los primeros ministros de Croacia, Andrej Plenkovic; de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; de Portugal, António Costa, y de Eslovenia, Robert Golob.

Por parte de España acudió el Secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participaba hoy en la sesión de investidura. (Lea aquí: “Militarizar la frontera solo aumenta sufrimiento de migrantes”: MSF)