Príncipe Enrique reveló que su hermano William lo atacó en una discusión

Sin embargo, ahí no terminan las declaraciones y confesiones. El príncipe Harry publicará la próxima semana su autobiografía “Spare” (“De repuesto” o sobrante”, en inglés) haciendo referencia a un momento que sucedió el día de su nacimiento, cuando su padre el rey Carlos le dijo a su esposa la princesa Diana: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Con esos comentarios la discusión se intensificó, escribe Harry en su libro. Luego, William lo agarró por el cuello, rasgó su collar y lo tiró al suelo. Resultó con su espalda herida con cortes después de que se estrellara contra el comedero de un perro y se partiera, enterrándose los pedazos rotos en su espalda.

Antes de la discusión, según el relato de la autobiografía publicado por The Guardian, el príncipe William le expresó que quería ayudarlo y Harry se enfureció cuestionando su manera de hacerlo.

Después de su alteración, William comenzó a caminar hacia él con rabia y Harry se dirigió asustado a la cocina mientras lo perseguía. (Príncipe Guillermo niega que familia real sea racista)

Harry escribe que le dio a su hermano un vaso de agua y le dijo: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”, intentando calmarlo. Sin embargo, él escribe:

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, escribe en su autobiografía.

Después del empujón, el príncipe William al parecer lo provocó para que le devolviera el golpe como cuando estaban pequeños y peleaban. Sin embargo, Harry cuenta que se negó a hacerlo. Su hermano se fue y luego regresó “luciendo arrepentido y disculpándose”.