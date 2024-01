Se cumplen 100 días de guerra en Gaza: familias piden libertad de secuestrados

La protesta, que continuará todo el día de hoy con actividades y discursos, incluyó una retransmisión del presidente francés, Emmanuel Macron, e intervenciones del Embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, o de la expresidenta de la Corte Suprema de Israel, Dorit Beinisch, entre otros.

Macron, en un discurso grabado, recordó la liberación de cuatro nacionales franceses, así como la muerte de una de ellos, y manifestó la determinación de la nación francesa de que los que continúan cautivos vuelvan a casa.

“Francia no abandona a sus niños. Por ello, las negociaciones para su liberación deben renovarse una y otra vez. No debemos ceder, no debemos rendirnos, nunca, porque no podemos y no aceptaremos ningún sacrificio”, afirmó.

También se escuchó el testimonio de Gabriela Leimberg, liberada tras 53 días de cautiverio junto con su hija Mia.