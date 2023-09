“Trató de hacer creer que fue un suicidio”: Habla madre de Ana María Serrano

“Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en Mexico, y lo único que se quiere es justicia”, dijo el exministro.

María Ximena Céspedes, madre de Ana María, se refirió sobre lo ocurrido el pasado 12 de septiembre en la casa de la familia. En un video en Instagram explicó que su hija fue presuntamente víctima de un feminicidio por parte de su exnovio Alan Gil Romero, quien por ahora se encuentra detenido mientras avanzan las etapas preliminares de investigación.

“Tenía una vida por delante (...) Era una niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba, testigo de ello están las cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla, todos con lágrimas en los ojos y desconcierto”, dijo la madre.

¿Trató de hacer creer que fue un suicidio?

La madre de la víctima, María Ximena Céspedes, estuvo en diálogo con “6AM Hoy por Hoy”, y se pronunció sobre lo sucedido, agradeciendo el trabajo de las autoridades mexicanas para esclarecer este caso.

“Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad”, dijo la madre de la joven asesinada.

La madre de familia cuenta que cuando intentó comunicarse con su hija por llamada, esta nunca le contestó. Lo curioso fue que después le llegó un sospechoso mensaje de texto desde el celular de Ana María, por lo que decidió inmediatamente hablar con un vecino para que llegara a la casa de la joven, y fue este quien la encontró sin vida a las 6:00 p. m.

La causa de la muerte aún no se conoce. No obstante, la Fiscalía tuvo que demostrar que no se trató de un suicidio, sino un feminicidio.

“Los mensajes que recibimos eran de suicidio, ahí entró el vecino en menos de tres minutos, él ya no estaba ahí, pero él de alguna manera, eso lo tendrá que demostrar la Fiscalía, mandó esos mensajes a posterior, Ana María ya no estaba con vida cuando lo hizo y solo me los mandó a mí”.

Esta semana se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos y lo pondrán a juicio.