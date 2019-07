¿Qué es un celular?

Más allá de la obviedad técnica y su definición literal , quisiera abordar esta pregunta desde un punto de vista un poco más humano, de cómo son una extensión de nuestra existencia.

Es normal que asociemos estos aparatos a herramientas para realizar tareas muy específicas. Es apenas natural que lo relacionamos como el “medio” que nos permite ejecutar cierta acción. Sin embargo, el problema con considerar nuestro celular como una herramienta es que lo vemos como un martillo que nos sirve para clavar un clavo. Pero, si quisiéramos lijar una superficie, el mejor martillo del mundo no te servirá para esta tarea específica de la misma manera en que la mejor cámara del mundo no te ayudará a que tu teléfono no se caiga tanto.