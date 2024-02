La lucha contra el hambre lo trajo a Cartagena

Hubo un momento de convergencia de necesidades, cuando el eco de las ausencias hizo mella directamente en los estómagos de Michael Rowland Milano Leal y de su familia. No había dinero para comprar alimentos y tampoco muchas opciones de comida para adquirir. Era una afrenta dura y severa.

"Comíamos una sola vez al día. Con mi papá salíamos a comprar plátanos, de los que aquí llaman pochochos, y buscamos los más maduros porque los vendían más baratos. Nosotros nos comíamos dos plátanos de esos sancochados en todo el día", recuerda.

Sin embargo, el entonces joven de 22 años y operario de electricidad mantenía sus esperanzas vivas en que todo iba a mejorar. Le habían prometido un empleo fijo en una empresa estatal venezolana, en la ciudad de Valencia, donde se crió.

Hay que precisar que Michael nació en Caracas y estudió en una especie de “internado”, de esa misma empresa, que educaba a jóvenes para luego emplearlos.

“Soy operador de plantas generadoras y subestaciones eléctricas. En principio, trabajaba haciendo vacaciones, en diferentes lugares. Duré así como tres o cuatro años en subestaciones de generación de energía”, comenta.

“Luego duré como un año, esperando para que me dieran un cargo fijo, cuando cobré mi primer sueldo no me alcanzaba ni para los pasajes, con eso solo compré un cartón de huevos, imagínate”, explica.

Tomó una decisión no tan difícil: renunciar. Y, siguiendo el ejemplo de un cuñado, abandonó a su ciudad.