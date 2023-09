Mesa de mujeres migrantes, una apuesta por la inclusión en Cartagena

En el Centro Intégrate de Cartagena se reunieron mujeres migrantes, colombianas retornadas y miembros de comunidades de acogida para discutir las necesidades y oportunidades que enfrentan en la ciudad.

El objetivo de este espacio, denominado como ‘Mesa dirigida a mujeres migrantes’, es construir propuestas que aporten a la construcción de una política pública para mujeres en la ciudad. (Lea también: Más estudiantes se suman al pacto por la integración)

Quienes participaron compartieron sus experiencias y visiones respecto al camino hacia una ciudad más inclusiva y empoderada. Irina de Ávila, funcionaria del Centro Intégrate, destacó que se abordaron temas como la autonomía económica, la lucha contra la violencia basada en género, además del acceso a la salud y la educación.

“Se hizo hincapié en el acceso al trabajo y autonomía económica de mujeres mayores de 30 años, puesto que en esta población se identifican una serie de barreras diferentes”, señaló.

De otra parte, se discutió también cómo brindar derechos a la población migrante no regular. “Qué pasa con las mujeres que no pueden acceder a un PPT (Permiso por Protección Temporal), cómo va a ser abordado este tema dentro de esta nueva política pública. Surgieron una serie de preguntas que nos llevaron a pensar en garantías de cara a la población migrante no regular”, precisó. (También te puede interesar: Estudiantes del barrio La Esperanza se unen al Pacto por la Integración)

La mesa fue precedida por personal de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y, dentro de ella, analizaron otros temas como la convalidación de títulos para las mujeres migrantes. Se destacó la importancia de abordar la discriminación y las barreras que enfrentan, respecto al acceso a la educación.