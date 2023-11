Migración y VIH: pruebas y tratamientos gratis

Su presencia en Colombia data de hace 5 años en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Yopal y Cartagena. La labor de AHF en favor de los migrantes con VIH fue posible gracias a un memorando de entendimiento con el Ministerio de Salud que prioriza a los migrantes porque son las personas que no tienen seguridad social. También te podría interesar: Cuerpos que luchan y almas que resisten: el calvario de una víctima de trata

“Es por ello que, en las siete ciudades donde estamos, solamente atendemos con suministro de medicamentos totalmente gratis a pacientes que son migrantes irregulares. Dentro de nuestro quehacer también hacemos pruebas rápidas gratis a colombianos, venezolanos y extranjeros, pero tratamiento, medicamentos y atención integral en salud solo se les brinda a los pacientes migrantes irregulares porque no tienen acceso al sistema de salud colombiano”, señaló Ladys Acevedo, coordinadora de AHF en Cartagena.

Acceso a la atención y problemáticas

AHF en Cartagena atiende los días sábados, a través de una cooperación con la IPS Vivir Bien, que abrió sus puertas a los pacientes de AHF en el Centro Médico Los Ejecutivos Piso 3. También hay atención a través de la línea de WhatsApp (3245962092) y la página pruebarapidavih.com.

“Muchas veces los migrantes llegan con temores, desinformación, no saben que a través de un tratamiento pueden lograr estar indetectables, concepto que en términos de VIH significa que no transmiten el virus. También sienten que pueden ser discriminados, vienen con un proceso de xenofobia y además se le añade un tipo de enfermedad como esta, con la que sienten que pueden ser estigmatizados, rechazados y que no van a poder acceder a esos servicios”, señala Ladys.

Además de los tratamientos médicos, AHF les ayuda a los pacientes en el proceso de regularización para vincularlos al sistema de salud. "Muchos de ellos tampoco conocen las rutas para su atención y se les explica cómo lo pueden hacer, se le hacen los enlaces con el Dadis, para tratar otras patologías", puntualiza.