Rayssel y su arte para realzar la belleza

Rayssel Zamora

Rayssel acudió a Migración Colombia para seguir legalizando su estadía en Colombia y allí “por cosas de Dios” - como expresa- conoció una compatriota que le ofreció una oportunidad laboral para hacer cejas y pestañas en un centro comercial de la ciudad: “Ella me dijo que se iba para Chile y que podía hablar con su jefa para que ella me diera el trabajo”.

Una nueva oportunidad

Cuenta que una vez mientras soñaba con ganar un sueldo fijo y tener algo propio, la dueña de una papelería a la que ella le hacia cejas le ofreció trabajar con ella. “Yo estaba en Bogotá en ese momento porque me había salido la oportunidad de cuidar a un adulto mayor, pero acepté su oferta y me regresé a Cartagena para estar con mi familia”.

Así Ray empezó a sacar fotocopias, vender hojas o imprimir documentos mientras seguía haciendo cejas y pestañas a domicilio. Pasados varios meses y con la necesidad de tener su propio espacio, Ray obtuvo un préstamo y adecuó un pequeño local que simboliza no solo la respuesta de sus oraciones sino también la recompensa de un camino hecho a pulso.

“Yo siento que Dios todo me lo ha puesto en el camino. Cuando obtuve el préstamo por dos millones compré una vitrina y conseguí una impresora de segunda. Entonces sacaba copias, imprimía hojas, sacaba cejas, vendía objetos de papelería... muchas veces mis clientas de cejas me ayudaban a sacar copias también o a atender a las personas que llegaban por productos. Ellas me han apoyado mucho y me han acompañado en este proceso”, dice agradecida.