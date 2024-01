2024, el mundo elegirá a más de 70 nuevos presidentes: ¿cómo afectará a Petro?

Este 2024 va a ser el año electoral más importante de la historia, en medio de un entorno geopolítico inestable y cambiante, con dos guerras y muchos conflictos en marcha, como los que en estos momentos se desarrollan en Ucrania y la Franja de Gaza, según reporta la cadena española RTVE.

Se espera que los resultados en cada uno de los 76 países que irán a las urnas influirán en el orden mundial y en las relaciones internacionales por venir. Y si ya el menú electoral tiene bastantes ingredientes tóxicos, expertos señalan que la Inteligencia Artificial será clave, pues será usada como herramienta de desinformación y como aliada de las campañas.

Según Fernando Cvitanic, analista internacional y docente de la Universidad de La Sabana, para el repaso de la historia, este año será un test para la democracia, una suerte de filtro que subrayará cuáles son los estados donde la democracia se la pasan por la faja, como en Rusia o Irán.

“La democracia está en crisis, la gente sigue eligiendo por ideologías. El debate derecha - izquierda no soluciona los problemas básicos de la gente y sus derechos. Los políticos viven en una burbuja ideológica y la polarización daña la legitimidad de la democracia. Es un círculo vicioso que provoca que la gente con necesidades insatisfechas se radicalicen en busca de respuestas o cambios, lo que promueve líderes autoritarios y populistas. Hay una desconexión total entre el discurso político y lo que le interesa realmente a la gente”, establece Cvitanic.

Y en cuanto al rol diplomático de Petro, el académico lo invita a abandonar las ideologías y aceptar los triunfos y derrotas. “El presidente no puede ideologizar las relaciones internacionales. No condicionar su asistencia a las posesiones si gana o no un amigo o un líder de izquierda. Tal como lo hizo con Milei. Esa no es la visión de un estadista, sino la de un político en campaña y él va para dos años en Palacio”, sentencia.