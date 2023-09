4 candidatos a la Alcaldía denuncian que los “ningunearon” en Bocagrande

Los candidatos no teníamos un puesto asignado y según no teníamos invitación. Al ver lo cómodo que sí estaba Dumek Turbay, entendimos que era un evento organizado plenamente para él”, aseguró Lutterh Larios, candidato a la Gobernación de Bolívar, quien se sintió igual de “pordebajeado” que los cuatro nombres mencionados en el anterior párrafo.

Las polémicas electorales no cesan a 45 días para las elecciones del 29 de octubre cuando los cartageneros elegirán a su próximo alcalde. Ayer en el hotel Almirante, en plena avenida San Martín de Bocagrande, cuatro candidatos sintieron que fueron tratados como “perros”. Lea: “Uno viene a Cartagena y esto parece África, un burdel”: Enrique Gómez

Los cuatro candidatos a la Alcaldía se retiraron del lugar cuando les mencionaron que no estaban invitados y, en medio de una charla con cafés, hablaron con El Universal sobre lo sucedido.

“Fue un momento desafortunado. Es lamentable y miserable cómo siguen sucediendo estas cosas en Cartagena que lo único que promueven es una discriminación política que atenta contra la democracia. Vivo en la zona y me invitaron vecinos. Llegué puntual, pues me pareció una bonita oportunidad para conversar sobre los problemas de Bocagrande y Castillogrande y cómo nuestras propuestas planeaban solucionarlos; sin embargo, nos dijeron que no estábamos invitados y que ‘si queríamos, nos escuchaban en una próxima oportunidad’. Una vergüenza”, expuso Aristizábal, candidato del Movimiento de Salvación Nacional.

Y agregó: “Incluso a ese señor Dumek le falta mucha altura y respeto hacia los demás. Por un momento pareció que fuese él quien nos mandó a sacar. Un candidato ideal no huye al debate y a dialogar con sus rivales. Muy mezquino todo y por eso esta ciudad está como está”.